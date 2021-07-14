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В Столбцовском районе сгорели камеры фотофиксации скорости. Не исключён поджог
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Столбцовском районе сгорели камеры видеорегистрации скоростного режима. ЧП случилось ночью на 281-м километре трассы М1 Брест – Минск – граница Российской Федерации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сообщение о пожаре правоохранителям поступило от сотрудников МЧС. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По предварительной информации, совершен поджог. Действия злоумышленников могут быть расценены как преступление. Возможное наказание – до 12 лет лишения свободы.
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Новости Беларуси. В Столбцовском районе сгорели камеры видеорегистрации скоростного режима. ЧП случилось ночью на 281-м километре трассы М1 Брест – Минск – граница...
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