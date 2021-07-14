ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Столбцовском районе сгорели камеры фотофиксации скорости. Не исключён поджог

14.07.2021 22:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Столбцовском районе сгорели камеры видеорегистрации скоростного режима. ЧП случилось ночью на 281-м километре трассы М1 БрестМинск – граница Российской Федерации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Столбцовском районе сгорели камеры фотофиксации скорости. Не исключён поджог

Сообщение о пожаре правоохранителям поступило от сотрудников МЧС. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, совершен поджог. Действия злоумышленников могут быть расценены как преступление. Возможное наказание – до 12 лет лишения свободы.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Столбцовском районе сгорели камеры видеорегистрации скоростного режима. ЧП случилось ночью на 281-м километре трассы М1 Брест – Минск – граница...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебск прибыл специальный поезд с гостями «Славянского базара»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by