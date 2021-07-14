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Александр Турчин в Смолевичах: «В любой самой сложной проблеме надо ставить точку»

14.07.2021 22:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел личный прием граждан в Смолевичах. С проблемными вопросами к губернатору обратились 13 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Турчин в Смолевичах: «В любой самой сложной проблеме надо ставить точку»

Темы касались использования земельных участков, благоустройства населенных пунктов. Волнует местных жителей и установка компьютерного томографа в поликлинике, строительство крупного магазина, спортивных объектов и детских площадок. 

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Александр Турчин в Смолевичах: «В любой самой сложной проблеме надо ставить точку»

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Есть проблемы, которые были накоплены не за один год и требуют иногда не совсем ординарных решений, в том числе где-то и обращений на уровень главы государства.

Проблема деревни Пятилетка, скажем так, долгоиграющая. Проблема связана с нахождением этой деревни вблизи нашего аэропорта, связан с этим целый ряд неудобств. Но, я думаю, все равно в любой самой сложной проблеме надо ставить точку.

Все вопросы на контроле. Ответственным службам предстоит детальная проработка и изучение каждой проблемы. Все обратившиеся получат ответы.

 
 
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Новости Беларуси. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел личный прием граждан в Смолевичах. С проблемными вопросами к губернатору обратились 13...
 
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