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Александр Турчин в Смолевичах: «В любой самой сложной проблеме надо ставить точку»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел личный прием граждан в Смолевичах. С проблемными вопросами к губернатору обратились 13 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Темы касались использования земельных участков, благоустройства населенных пунктов. Волнует местных жителей и установка компьютерного томографа в поликлинике, строительство крупного магазина, спортивных объектов и детских площадок.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Проблема деревни Пятилетка, скажем так, долгоиграющая. Проблема связана с нахождением этой деревни вблизи нашего аэропорта, связан с этим целый ряд неудобств. Но, я думаю, все равно в любой самой сложной проблеме надо ставить точку.
Все вопросы на контроле. Ответственным службам предстоит детальная проработка и изучение каждой проблемы. Все обратившиеся получат ответы.
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Новости Беларуси. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел личный прием граждан в Смолевичах. С проблемными вопросами к губернатору обратились 13...
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