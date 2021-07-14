|
Два километра до взлётной полосы. Чем завершился поход к губернатору для жителей деревни, страдающих от шума самолётов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел личный прием граждан в Смолевичах. С проблемными вопросами к губернатору обратились 13 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Темы касались использования земельных участков, благоустройства населенных пунктов. Волнует местных жителей и установка компьютерного томографа в поликлинике, строительство крупного магазина, спортивных объектов и детских площадок. В непростой ситуации оказались жители деревни Пятилетка: их населенный пункт расположен всего в 2 километрах от взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта. Отсюда и постоянные жалобы на шум и отсутствие сна.
Тамара Дидуэль, жительница деревни Пятилетка:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два километра до взлётной полосы. Чем завершился поход к губернатору для жителей деревни, страдающих от шума самолётов
Новости Беларуси. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел личный прием граждан в Смолевичах. С проблемными вопросами к губернатору обратились 13...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)