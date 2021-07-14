ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Два километра до взлётной полосы. Чем завершился поход к губернатору для жителей деревни, страдающих от шума самолётов

14.07.2021 22:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел личный прием граждан в Смолевичах. С проблемными вопросами к губернатору обратились 13 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Турчин в Смолевичах: «В любой самой сложной проблеме надо ставить точку»

Два километра до взлётной полосы. Чем завершился поход к губернатору для жителей деревни, страдающих от шума самолётов

Темы касались использования земельных участков, благоустройства населенных пунктов. Волнует местных жителей и установка компьютерного томографа в поликлинике, строительство крупного магазина, спортивных объектов и детских площадок. В непростой ситуации оказались жители деревни Пятилетка: их населенный пункт расположен всего в 2 километрах от взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта. Отсюда и постоянные жалобы на шум и отсутствие сна.

Два километра до взлётной полосы. Чем завершился поход к губернатору для жителей деревни, страдающих от шума самолётов

Тамара Дидуэль, жительница деревни Пятилетка:
Были такие проведены мероприятия и были указания, что якобы деревня Пятилетка должна идти под снос, но так как еще до конца не выявлены все эти обстоятельства, Александр Генрихович предложил нам другой вариант, с которым мы, возможно, согласимся. И он пообещал нам в течение месяца все наши вопросы довести до ума.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел личный прием граждан в Смолевичах. С проблемными вопросами к губернатору обратились 13...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пенсионер на Mazda врезался в микроавтобус в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by