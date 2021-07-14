|
Пенсионер на Mazda врезался в микроавтобус в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На улице Долгобродской столкнулись два автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
70-летний водитель Mazda, двигаясь со стороны переулка Козлова в направлении Уральской, из-за несоблюдения дистанции столкнулся с микроавтобусом Volkswagen.
В ДТП никто не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На улице Долгобродской столкнулись два автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 70-летний водитель Mazda, двигаясь со...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)