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На Могилёвской столкнулись скутер и легковушка, одного человека госпитализировали

14.07.2021 22:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На минском перекрестке в утреннем ДТП пострадал скутерист, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Могилёвской столкнулись скутер и легковушка, одного человека госпитализировали

Водитель двухколесного транспорта двигался по улице Могилевской со стороны Аранской. На пересечении с Володько при повороте налево он столкнулся со встречным автомобилем Mazda.

На Могилёвской столкнулись скутер и легковушка, одного человека госпитализировали

В результате скутерист получил травмы и был госпитализирован. Проводится проверка.

 
 
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Новости Беларуси. На минском перекрестке в утреннем ДТП пострадал скутерист, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель двухколесного...
 
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