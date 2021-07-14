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На Могилёвской столкнулись скутер и легковушка, одного человека госпитализировали
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На минском перекрестке в утреннем ДТП пострадал скутерист, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель двухколесного транспорта двигался по улице Могилевской со стороны Аранской. На пересечении с Володько при повороте налево он столкнулся со встречным автомобилем Mazda.
В результате скутерист получил травмы и был госпитализирован. Проводится проверка.
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Новости Беларуси. На минском перекрестке в утреннем ДТП пострадал скутерист, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель двухколесного...
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