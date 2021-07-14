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Передаётся ли алкоголизм по наследству? Рассказывает нарколог

14.07.2021 23:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Передается ли тяга к алкоголю по наследству? И, может быть, Василий нам ответит, всегда ли в пьющих семьях пьют подростки и совершают какие-то правонарушения?

Передаётся ли алкоголизм по наследству? Рассказывает нарколог

Иван Коноразов, директор медицинского центра, врач-психиатр, нарколог:
Да, алкоголизм передается по наследству.

Наталья Надольская:
Какова вероятность, что у пьющих родителей будут пить дети?

Иван Коноразов:
Если один родитель пьющий до начала беременности матери, вероятность 25 %. Двое родителей пьющих до зачатия ребенка – 50 %.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Вам не кажется, что это еще зависит от социальной модели семьи, в которой воспитывается ребенок? Потому что я видела много случаев, когда у пьющих родителей дети получали высшее образование и просто близко не подходили, у них такие были плохие воспоминания.

Передаётся ли алкоголизм по наследству? Рассказывает нарколог

Иван Коноразов:
Да. Понять причины развития алкоголизма достаточно сложно, потому что их очень много. И генетически обусловленные моменты, и социально обусловленные, и семейное воспитание. Есть такая фраза «если дети и отцы работали, то внуки будут пьяницами». Вседозволенность тоже позволяет, распущенность эта.

Алена Родовская:
Запреты полные, наверное, тоже не совсем хороши.

Иван Коноразов:
Запретный плод, он сладок.

Алена Родовская:
Прятать бесполезно, все равно найдет.

Иван Коноразов:
Всегда найдет, здесь надо разъяснять.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Какая у нас сегодня ситуация с лишением родительских прав? Ведь мы понимаем, что чаще всего поводом для этого серьезного шага становятся пьющие мама и папа. И бывает ли такое, когда родители все-таки становятся на путь истинный?

Передаётся ли алкоголизм по наследству? Рассказывает нарколог

Василий Демидович, старший инспектор по особым поручениям отдела организации работы инспекции по делам несовершеннолетних управления профилактики МВД:
Надо понимать, что лишение родительских прав – это абсолютно крайняя мера, которая предпринимается уже когда все мероприятия по, будем так говорить, реанимации этого родителя исчерпаны. Это то, к чему приходят в самый последний момент. А что касается родителей, которые восстанавливаются в родительских правах, действительно такие факты бывают. И в основном это благодаря тому, что они в первую очередь побороли свою зависимость алкогольную. Они опять вспомнили, что у них есть дети, стали приходить к своим детям. Это стало для них такой отправной точкой, благодаря которой они встали на путь исправления.

Александр Усик, член республиканского общественного объединения «Центральная служба анонимных алкоголиков»:
В ряде СПЦ (социально-педагогический центры) в Минске ребята из сообщества приходят, с этими родителями, семьями проводят беседы. Это действенный момент. Я знаю, что есть семьи, которые восстанавливаются в правах и отказываются от употребления.

Алена Родовская:
Должна быть сильная мотивация. Человек должен этого захотеть и победить свою болезнь при помощи врачей.

Передаётся ли алкоголизм по наследству? Рассказывает нарколог

Александр Усик:
В сообществе есть такое понимание, что человек для того чтобы перестать употреблять алкоголь, должен опуститься до какого-то уровня. Только уровень этого «опускания» у каждого свой. У кого-то за столом упала вилка, у кого-то родителей прав лишили, а кто-то не видит до последнего.

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Теги: Минск
 
 
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