«Я в абсолютном счастье сейчас». Вот что говорят зрители и участники первого концерта «Славянского базара»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первый концерт прошел на сцене Летнего амфитеатра в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Старт международному фестивалю искусств «Славянский базар» дала симфоническая рок-феерия «Увертюра к фестивалю. Огонь и лед» в исполнении танцующего оркестра и балета на льду Санкт-Петербурга. Выступление фигуристов сопровождалось легендарными хитами. Публика после каждого исполнения всем Летним амфитеатром кричала «Браво!» Такого выступления на сцене здесь еще не было никогда.





30-е, это юбилейные – все совпало. То есть коренные жители здесь, это же из года в год идет все это. Ну а без дождя – мы сегодня только об этом говорили, как это – такая жара, фестиваль, и без дождя.





Стараюсь каждый раз на «Славянский базар» попасть на концерты. Редко бывает, чтобы я не сходила, практически всех здесь видела. Постоянно хожу на концерты.





Виталия Соколова, фигуристка санкт-петербургского балета на льду:

Мне очень тут нравится. Все-таки живую музыку сейчас редко где можно услышать, это такой раритет сейчас, мне кажется. Я в абсолютном счастье нахожусь сейчас.





В эти минуты на площади Победы проходит еще один концерт. Здесь выступает Григорий Лепс. Кстати, он на этой площадке выступает уже не впервые. В 2017-м артиста здесь встречали аншлагом.