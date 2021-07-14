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Евгений Есаулов о подготовке хоккеистов «Юности» к сезону: «Парни стараются, они понимают, что большая конкуренция»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Хоккейные клубы чемпионата Беларуси вышли из отпуска и начали готовиться к сезону. К тренировкам на льду приступили и действующие обладатели Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сейчас «Юность» находится в «Раубичах». Под руководством Евгения Есаулова работают 28 хоккеистов. По большей части это игроки фармы, у которых есть реальный шанс закрепится в основной команде. Однако получится это далеко не у всех. Ближайший отсев планируется 19 июля, когда команда вернется в Минск. А пока у ребят есть несколько дней, чтобы продемонстрировать свои навыки на льду.
Евгений Есаулов, главный тренер ХК «Юность-Минск»:
Уже со следующей недели тренировочный процесс команды начнет разбавляться товарищескими играми. 21 июля «Юность» на родном льду сыграет со жлобинским «Металлургом». В прошлом сезоне «волки» в полуфинале изрядно потрепали нервы минчанам. «Красно-синие» вырвали победу лишь в седьмом матче серии. Помимо встречи с «Металлургом», «Юность» сыграет с «Динамо» из Санкт-Петербурга и «Сибирью». А 31 июля команда начнет выступление в групповой стадии Кубка Салея.
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Евгений Есаулов о подготовке хоккеистов «Юности» к сезону: «Парни стараются, они понимают, что большая конкуренция»
Новости Беларуси. Хоккейные клубы чемпионата Беларуси вышли из отпуска и начали готовиться к сезону. К тренировкам на льду приступили и действующие обладатели...
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