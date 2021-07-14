Дорожные новости за 14 июля

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Автодайджест от Владимира Королева.





Не заметил пешехода на дороге в Осиповичах - поздним вечером водитель "мерседеса" наехал на 67-летнего жителя райцентра, который шел с велосипедом по центру проезжей части на разделительной полосе. В результате аварии мужчина с травмами был госпитализирован. Обстоятельства инцидента выясняет дорожная милиция.





Свыше 1,8 промилле показало освидетельствование в крови у водителя КамАЗа. Минувшим вечером на улице Чижевских в Минске опрокинулся и загорелся самосвал. Почему водитель выехал за пределы дороги, предстоит установить инспекторам ГАИ. Большегруз снес фонарный столб, а после от удара оказался на встречной, где завалился на бок.





5 автомобилей столкнулись на столичной улице Кирова минувшим вечером. Предварительно установлено, что водитель, за рулем "шкоды", высадив пассажира, начал движение, не уступив дорогу "фольксвагену", которого от удара отбросило на встречную, где авто столкнулось с МАЗом и "мицубиси". Сама "шкода" врезалась в БМВ. В результате инцидента пострадавших нет.





Скутерист пострадал этим утром в Минске на пересечении улиц Могилевская–Володько при повороте налево шофер "мазды" не заметил 44-летнего мужчину. В результате аварии водитель скутера с травмами был доставлен в больницу.





Схожая авария и в Лиде. На перекрестке водитель за рулем ВАЗ, поворачивая налево, не заметил мотоцикл Yamaha. В результате столкновения 45-летний байкер попал в реанимацию местной больницы.





Милиция и следователи ведут поиск неизвестных, которые на трассе М1 в Столбцовском районе сожгли камеры контроля скорости. Известно, что инцидент случился ночью, все обстоятельства ЧП выяснят в результате проверки. За умышленное уничтожение имущества может грозить до 12 лет лишения свободы.



