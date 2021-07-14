В Лиозно утонула 13-летняя девочка

Источник материала: БT

Как сообщает СК, днем накануне подросток попросила свою подругу научить ее плавать. Девчонки пришли к водоему, стали заходить в воду. В какой-то момент та, которая не умела плавать, резко начала тонуть. Подружка не смогла до нее дотянуться и начала звать на помощь. Спасти ребенка не удалось. Тело без признаков жизни из воды извлекали водолазы МЧС.