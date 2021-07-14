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В Лиозно утонула 13-летняя девочка

15.07.2021 06:31 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Как сообщает СК, днем накануне подросток  попросила свою подругу научить ее плавать. Девчонки  пришли к водоему, стали заходить в воду. В какой-то момент та, которая не умела плавать, резко начала тонуть. Подружка не смогла до нее дотянуться и начала звать на помощь. Спасти ребенка не удалось. Тело без признаков жизни из воды извлекали водолазы МЧС. 

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Как сообщает СК, днем накануне подросток  попросила свою подругу научить ее плавать. Девчонки  пришли к водоему, стали заходить в воду. В какой-то момент та, которая...
 
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