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В Лиозно утонула 13-летняя девочка
Источник материала: БT
Как сообщает СК, днем накануне подросток попросила свою подругу научить ее плавать. Девчонки пришли к водоему, стали заходить в воду. В какой-то момент та, которая не умела плавать, резко начала тонуть. Подружка не смогла до нее дотянуться и начала звать на помощь. Спасти ребенка не удалось. Тело без признаков жизни из воды извлекали водолазы МЧС.Читайте также:
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Как сообщает СК, днем накануне подросток попросила свою подругу научить ее плавать. Девчонки пришли к водоему, стали заходить в воду. В какой-то момент та, которая...
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