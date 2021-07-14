Не просто лучший, а сильнейший - в Минске прошли соревнования МЧС

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В них приняли участие более полусотни спасателей со всей страны. Дисциплины максимально приближены к тому, что может ожидать огнеборцев во время пожара. Подняться на четвертый этаж учебной башни при помощи лестницы-штурмовки, тянуть тяжелое оборудование, при помощи кувалды передвинуть 70-килограммовую балку, пробежать с пожарным рукавом, ликвидировать возгорание, точно направив воду в мишень, а после перетащить тяжелый манекен. При этом время ограничено - чем быстрее, тем лучше.



