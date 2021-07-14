ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Не просто лучший, а сильнейший - в Минске прошли соревнования МЧС

15.07.2021 06:31 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В них приняли  участие более полусотни спасателей со всей страны. Дисциплины максимально приближены к тому, что может ожидать огнеборцев во время пожара. Подняться на четвертый этаж учебной башни при помощи лестницы-штурмовки, тянуть  тяжелое оборудование, при помощи кувалды передвинуть 70-килограммовую  балку, пробежать с пожарным рукавом,  ликвидировать  возгорание, точно направив воду в мишень, а после перетащить тяжелый манекен. При этом время ограничено - чем быстрее, тем лучше.  


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В них приняли  участие более полусотни спасателей со всей страны. Дисциплины максимально приближены к тому, что может ожидать огнеборцев во время пожара....
 
Новости дня
Новости разные
 
"Спутник" снимается с розыгрыша высшей лиги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by