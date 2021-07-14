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Жителя Мозыря подозревают в хищении запчастей с кранов
Источник материала: БT
Прятал изделия в надежном месте, а конкретно в своем гараже. Жителя Мозыря подозревают в хищении запчастей с кранов. По оперативной информации, работник строительной фирмы по накладным документам получал детали на складе организации якобы для замены на технике. По факту мужчина забирал запчасти себе. Таким образом, похищено комплектующих и технического масла на сумму свыше 2 с половиной тысяч рублей.Читайте также:
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Прятал изделия в надежном месте, а конкретно в своем гараже. Жителя Мозыря подозревают в хищении запчастей с кранов. По оперативной информации, работник...
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