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ЕС предупредил Беларусь о последствиях в связи с арестами и обысками в НКО

15.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что обыски в Беларуси будут иметь последствия для режима Александра Лукашенко.


" Беларусь: продолжаются аресты и обыски "Весны", Хельсинского комитета и других НГО. Режим Лукашенко, который боится независимых голосов, проводит полномасштабную атаку, чтобы заставить их навсегда замолчать. Грубые нарушения прав человека и свобод: это будет иметь последствия", – написал Стано в Twitter, пишет Смартпресс.

Как сообщалось, в среду, 14 июня прошли обыске в ряде правозащитных и общественных организаций.
 
 
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Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что обыски в Беларуси будут иметь последствия для режима Александра Лукашенко.
 
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