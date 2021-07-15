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Молния попала в мяч для гольфа. Только посмотрите на эти кадры!
Источник материала: ОНТ
Невероятные кадры опубликовали на YouTube – на видео запечатлели, как молния попадает в мяч для гольфа,
18-летний житель Техаса Томас Гомес ударил клюшкой по мячу в то время, как на улице началась гроза. Это не остановило парня. Мяч летел со скоростью около 150 километров в час, когда в него попала молния. Она практически испепелила мяч.
Необычное зрелище попало на видео. Кадры впечатлили пользователей Сети.
ФОТО: pixabay
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Невероятные кадры опубликовали на YouTube – на видео запечатлели, как молния попадает в мяч для гольфа, пишет БЕЛТА. 18-летний житель Техаса Томас Гомес ударил клюшкой...
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