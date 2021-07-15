ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Молния попала в мяч для гольфа. Только посмотрите на эти кадры!

15.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Молния попала в мяч для гольфа. Только посмотрите на эти кадры!

Невероятные кадры опубликовали на YouTube – на видео запечатлели, как молния попадает в мяч для гольфа, пишет БЕЛТА.

18-летний житель Техаса Томас Гомес ударил клюшкой по мячу в то время, как на улице началась гроза. Это не остановило парня. Мяч летел со скоростью около 150 километров в час, когда в него попала молния. Она практически испепелила мяч. 


Необычное зрелище попало на видео. Кадры впечатлили пользователей Сети. 

ФОТО: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Невероятные кадры опубликовали на YouTube – на видео запечатлели, как молния попадает в мяч для гольфа, пишет БЕЛТА. 18-летний житель Техаса Томас Гомес ударил клюшкой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: Дзень Грунвальдзкай бітвы, дзень народзінаў Цёткі і Ўладзімера Дубоўкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by