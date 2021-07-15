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Как поливать огород в жару? Советы садовода
Источник материала: ОНТ
В жаркую погоду растения требуют особого ухода. Как поливать огород, чтобы он не засох, телеканалу «МИР24»
Чтобы вода нагрелась, можно наполнить бочки и дать им постоять сутки. Также можно собрать дождевую воду и поливать ею огород. Такая вода подходит растениям больше, поскольку имеет особый состав и кислотность.
ФОТО: depositphotos
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В жаркую погоду растения требуют особого ухода. Как поливать огород, чтобы он не засох, телеканалу «МИР24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга...
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