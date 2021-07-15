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«Мне кажется, тут все напугались»: кот устроил погром в ветеринарной клинике (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Для многих животных поход к ветеринару становится настоящим испытанием. Например, для кота, который устроил погром в кабинете врача и попал на видео,
На кадрах видно, как питомец выпрыгивает из переноски, начинает метаться по всему кабинету и сносит вещи на своем пути. Пользователи Сети посочувствовали испугавшемуся коту.
«Частая картина в ветеринарных клиниках», «Мне кажется, тут все напугались, не только несчастный кот», «Бедный котейка, какой у него стресс», – написали в комментариях.
ФОТО:
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Для многих животных поход к ветеринару становится настоящим испытанием. Например, для кота, который устроил погром в кабинете врача и попал на...
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