«Мне кажется, тут все напугались»: кот устроил погром в ветеринарной клинике (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Для многих животных поход к ветеринару становится настоящим испытанием. Например, для кота, который устроил погром в кабинете врача и попал на видео, пишет «Ридус».

На кадрах видно, как питомец выпрыгивает из переноски, начинает метаться по всему кабинету и сносит вещи на своем пути. Пользователи Сети посочувствовали испугавшемуся коту.

«Частая картина в ветеринарных клиниках», «Мне кажется, тут все напугались, не только несчастный кот», «Бедный котейка, какой у него стресс», – написали в комментариях.

ФОТО: depositphotos

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