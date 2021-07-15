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Названы категории самых уязвимых к жаре людей
Источник материала: ОНТ
Сильная и долгая жаркая погода может отрицательно сказываться на здоровье людей с заболеваниями сердца, сосудов и деменцией,
По словам психотерапевта Надежды Пановой, недостаток воды в организме и перегрев для этой категории людей может вызвать галлюцинации и дезориентацию в пространстве.
Жара может быть опасна и для тех, кто не испытывает проблем со здоровьем. Люди могут получить солнечные ожоги, тепловые удары, психологический стресс.
Негативно сказывается на самочувствии и резкий переход от прохладной погоды к жаркой. В таких случаях могут появляться головные боли.
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Сильная и долгая жаркая погода может отрицательно сказываться на здоровье людей с заболеваниями сердца, сосудов и деменцией, пишет «Вечерняя Москва». По словам...
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