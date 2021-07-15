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Названы категории самых уязвимых к жаре людей

15.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы категории самых уязвимых к жаре людей

Сильная и долгая жаркая погода может отрицательно сказываться на здоровье людей с заболеваниями сердца, сосудов и деменцией, пишет «Вечерняя Москва».

По словам психотерапевта Надежды Пановой, недостаток воды в организме и перегрев для этой категории людей может вызвать галлюцинации и дезориентацию в пространстве.

Жара может быть опасна и для тех, кто не испытывает проблем со здоровьем. Люди могут получить солнечные ожоги, тепловые удары, психологический стресс.  

Негативно сказывается на самочувствии и резкий переход от прохладной погоды к жаркой. В таких случаях могут появляться головные боли. 

ФОТО: depositphotos

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Сильная и долгая жаркая погода может отрицательно сказываться на здоровье людей с заболеваниями сердца, сосудов и деменцией, пишет «Вечерняя Москва». По словам...
 
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