Названы категории самых уязвимых к жаре людей

Источник материала: ОНТ

Сильная и долгая жаркая погода может отрицательно сказываться на здоровье людей с заболеваниями сердца, сосудов и деменцией, пишет «Вечерняя Москва».

По словам психотерапевта Надежды Пановой, недостаток воды в организме и перегрев для этой категории людей может вызвать галлюцинации и дезориентацию в пространстве.

Жара может быть опасна и для тех, кто не испытывает проблем со здоровьем. Люди могут получить солнечные ожоги, тепловые удары, психологический стресс.

Негативно сказывается на самочувствии и резкий переход от прохладной погоды к жаркой. В таких случаях могут появляться головные боли.

ФОТО: depositphotos

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