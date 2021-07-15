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Мороженое с опасными красителями выявили в продаже в Могилеве

15.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мороженое с опасными красителями выявили в продаже в Могилеве

При проверке частного торгового предприятия Могилева обнаружено некачественное мороженое российского производства, пишет БЕЛТА со ссылкой на Могилевскую областную инспекцию Госстандарта. 

В сливочном мороженом со вкусом яблока-персика и манго-гуараны нашли незаявленные в маркировке синтетические красители тартразин и понсо. Предупреждающей надписи о том, что данные вещества могут негативно влиять на внимание и активность детей, на продукции нет. 

Госстандарт запретил ввозить и реализовывать в Беларуси этот товар. 

ФОТО: pixabay

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Теги: Могилев
 
 
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При проверке частного торгового предприятия Могилева обнаружено некачественное мороженое российского производства, пишет БЕЛТА со ссылкой на Могилевскую...
 
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