Мороженое с опасными красителями выявили в продаже в Могилеве

Источник материала: ОНТ

При проверке частного торгового предприятия Могилева обнаружено некачественное мороженое российского производства, пишет БЕЛТА со ссылкой на Могилевскую областную инспекцию Госстандарта.

В сливочном мороженом со вкусом яблока-персика и манго-гуараны нашли незаявленные в маркировке синтетические красители тартразин и понсо. Предупреждающей надписи о том, что данные вещества могут негативно влиять на внимание и активность детей, на продукции нет.

Госстандарт запретил ввозить и реализовывать в Беларуси этот товар.

ФОТО: pixabay

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