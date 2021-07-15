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Мороженое с опасными красителями выявили в продаже в Могилеве
Источник материала: ОНТ
При проверке частного торгового предприятия Могилева обнаружено некачественное мороженое российского производства,
В сливочном мороженом со вкусом яблока-персика и манго-гуараны нашли незаявленные в маркировке синтетические красители тартразин и понсо. Предупреждающей надписи о том, что данные вещества могут негативно влиять на внимание и активность детей, на продукции нет.
Госстандарт запретил ввозить и реализовывать в Беларуси этот товар.
ФОТО: pixabay
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При проверке частного торгового предприятия Могилева обнаружено некачественное мороженое российского производства, пишет БЕЛТА со ссылкой на Могилевскую...
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