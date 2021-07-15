Стартовал «Славянский базар»: концерты, выставки, спектакли – что посмотреть

Источник материала: ОНТ

Первый пошел. Сегодня стартовый день «Славянского базара» – начались концерты, выставки, спектакли. Витебск уже давно – в ритме праздника. Добраться до фестивальной столицы из Минска можно на специальном поезде. Увековечили в городе и имя основателя фестиваля.





Под позывные «Славянского базара» на железнодорожном вокзале Витебска встречают особый поезд. Меньше чем за 4 часа из столицы официальной домчит до столицы фестивальной. После полуночи в обратный путь – по такому графику все пять дней.

Даже канун фестиваля обещает быть громким, на площади Победы все готово для сегодняшнего концерта-поздравления Григория Лепса, вход свободный и места хватит даже для 20 тысяч человек. А в Летнем амфитеатре рок-увертюра – открывает программу больших концертов. А что нужно для шоу: артисты, инструменты, но здесь на сцене еще и каток – искусственный. Это будет сплав музыки и спорта под симфонический оркестр, в общем – огонь и лед.

На главной сцене фестиваля концерты вечерние и ночные, но и днем в Витебске есть что посмотреть. Заглядывайте во все музеи и театры, в расписании каждого новые постановки и уникальные выставки. В Краеведческом открыли показы: в одном зале сотни уникальных марок, в соседнем, самобытные предметы Камчатского края. «По-базарить» в город приезжают представители 33 стран.

После годового перерыва снова открылся кукольный квартал. Для гостей и зрителей красная дорожка перед входом в зрительный зал. За неделю свое искусство подарят семь театральных коллективов. В прошлом году камерная сцена на полсотни зрителей пропустила фестиваль из-за пандемии, в этом приглашения им снова были отправлены.

Традиционно к фестивалям с мировым именем – повышенное внимание. В этом году – особенно. Призывы, провокации и хейт в сторону участников «Славянки» продолжаются. Недавно свою «дозу» ненависти, особенно в соцсетях, получила украинская телеведущая Диана Панченко.

Диана работает на телеканале «Первый Независимый», который все пять дней будет транслировать «Славянский базар» в Украине. Завтра она будет блистать со сцены на концерте открытия, а сегодня – побеседовала с нами эксклюзивно. Про искусство и музыку, которые – вне политики. И про 30-летнюю историю участия Украины в форуме.

На XXX-м фестивале представлены если не все, то очень многие направления в искусстве: от живописи и кукольного театра до джаза и поп-музыки. Первый сольный концерт – пару часов назад – у «Хора Турецкого».

Овации в Витебске сегодня и в честь основателя фестиваля – Родиона Басса, в 1992-м он с единомышленниками положил начало «Славянскому базару», история которого продолжается вот уже три десятка лет. Памятная доска на том самом здании, где находится дирекция фестиваля. Завтра праздник официально откроется уже в 30-й раз, как всегда – в июле, как всегда – в Витебске.

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