Белагропромбанк: открыть выгодные депозиты и испытать удачу

Источник материала: ОНТ

Открыть выгодные депозиты, при этом испытать свою удачу. Каждый месяц количество победителей рекламных игр Белагропромбанка неуклонно растет. О том, кто уже испытал радость победы и какими услугами еще будет радовать крупнейший банк в Беларуси, далее.





Дважды выиграть крупные призы одной семье практически нереально. Но семье Боровых из Молодечно это удалось.

Дмитрий является клиентом Белагропромбанка около двух лет. Увидел рекламу игры банка в интернете и решил поучаствовать – собрал все свои деньги и оформил вклад. Супруга Дмитрия Наталья тоже попробовала испытать удачу. Уже в следующем розыгрыше рекламной игры банка. Не верила, что снаряд попадает в одну воронку дважды, но на деле получилось именно так.

Белагропромбанк радует своих вкладчиков не только рекламными играми, но и выгодными предложениями. Одно из них – «Депозитная карта». Это микс банковской платежной карты и срочного вклада с высокими процентами.

Елена Журавская, заместитель начальника региональной дирекции по Витебской области Белагропромбанка: «По своей сути – это срочный отзывный банковский вклад, доступ к которому обеспечивается с использованием банковской платежной карточки международной платежной системы Mastercard. Основным преимуществом "Депозитной карты" является возможность использования денежных средств, хранящихся на ней в любой период времени (24/7). В то же время, в отличие от банковских платежных карт, на остаток денежных средств по "Депозитной карте" имеется возможность получать повышенный процентный доход. "Депозитная карта" может быть выпущена в белорусских рублях, долларах США и евро. С 09.07.2021 размер процентной ставки для новых договоров "Депозитной карты" составляет 17,25% годовых в белорусских рублях, 2,5% годовых в долларах США и 1,5% годовых в евро».

Один из главных плюсов «Депозитной карты» – ей можно пользоваться в повседневной жизни: оплачивать покупки и услуги, совершать платежи онлайн и снимать наличные. При этом проценты за предыдущие месяцы не пересчитываются. А если расходные операции не совершались, начисление производится по повышенной ставке.

Елена Журавская, заместитель начальника региональной дирекции по Витебской области Белагропромбанка: «Пополнение "Депозитной карты" осуществить очень просто, можно наличными денежными средствами с использованием карточки пополнить в любых устройствах банка и (или) безналичным способом с использованием реквизитов карточки (P2P переводы, переводы посредством ЕРИП)».

Оформление «Депозитной карты» не займет много времени. Она может быть выдана Белагропромбанком непосредственно в день обращения. К тому же выписку по всем операциям можно просматривать в интернет-банкинге или мобильном банкинге. Для владельцев карты предусмотрены и специальные бонусы.

Елена Журавская, заместитель начальника региональной дирекции по Витебской области Белагропромбанка: «Так как "Депозитная карта" выпускается на базе платежной системы Mastercard, ее держатели могут участвовать во всех играх и акциях, проводимых платежной системой Mastercard и (или) банком».

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