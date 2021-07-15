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Белагропромбанк: открыть выгодные депозиты и испытать удачу
Источник материала: ОНТ
Открыть выгодные депозиты, при этом испытать свою удачу. Каждый месяц количество победителей рекламных игр Белагропромбанка неуклонно растет. О том, кто уже испытал радость победы и какими услугами еще будет радовать крупнейший банк в Беларуси, далее.
Дважды выиграть крупные призы одной семье практически нереально. Но семье Боровых из Молодечно это удалось.
Дмитрий является клиентом Белагропромбанка около двух лет. Увидел рекламу игры банка в интернете и решил поучаствовать – собрал все свои деньги и оформил вклад. Супруга Дмитрия Наталья тоже попробовала испытать удачу. Уже в следующем розыгрыше рекламной игры банка. Не верила, что снаряд попадает в одну воронку дважды, но на деле получилось именно так.
Белагропромбанк радует своих вкладчиков не только рекламными играми, но и выгодными предложениями. Одно из них – «Депозитная карта». Это микс банковской платежной карты и срочного вклада с высокими процентами.
Один из главных плюсов «Депозитной карты» – ей можно пользоваться в повседневной жизни: оплачивать покупки и услуги, совершать платежи онлайн и снимать наличные. При этом проценты за предыдущие месяцы не пересчитываются. А если расходные операции не совершались, начисление производится по повышенной ставке.
Оформление «Депозитной карты» не займет много времени. Она может быть выдана Белагропромбанком непосредственно в день обращения. К тому же выписку по всем операциям можно просматривать в интернет-банкинге или мобильном банкинге. Для владельцев карты предусмотрены и специальные бонусы.
У вас тоже есть шанс выиграть квартиру в столице и другие призы. Рекламная игра «Юбилейный урожай призов» Белагропромбанка продолжается. Все подробности на сайте банка и по номеру 136.
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Открыть выгодные депозиты, при этом испытать свою удачу. Каждый месяц количество победителей рекламных игр Белагропромбанка неуклонно растет. О том, кто уже...
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