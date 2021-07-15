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В БГУ объявлен конкурс на лучший студенческий талисман
Источник материала: ОНТ
Талисман студенчества будет создан в Белорусском государственном университете. Соответствующий конкурс объявлен управлением по воспитательной работе к 100-летнему юбилею вуза,
Талисман должен ассоциативно отражать качества студента БГУ – креативность, интеллигентность, стремление к саморазвитию и лидерству. Принять участие в конкурсе могут студенты, магистранты, аспиранты и сотрудники БГУ. Для этого необходимо зарегистрироваться до 15 августа включительно, заполнить заявку и прикрепить графическое изображение предполагаемого варианта талисмана. В конкурсе могут участвовать как коллективные, так и индивидуальные проекты. Обязательной также является информация об авторах идеи и легенда создания проекта.
Победителя определит экспертная комиссия. Главный приз конкурса – планшетный компьютер. Лучший, по мнению комиссии, талисман будет воссоздан в виде ростовой куклы, которая станет главным героем всех студенческих мероприятий БГУ.
ФОТО: bsu.by
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Талисман студенчества будет создан в Белорусском государственном университете. Соответствующий конкурс объявлен управлением по воспитательной работе к...
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