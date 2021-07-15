Хоккейный клуб ЦСКА покинул Игорь Никитин

Источник материала: ОНТ

Хоккейный клуб ЦСКА объявил о смене тренерского штаба. Команду покинул Игорь Никитин, который возглавлял «армейцев» с 2017 года.

Под его руководством ЦСКА в 2019 году выиграли Кубок Гагарина. В минувшем сезоне хоккеисты московской команды дошли до финала плей-офф, где уступили омскому «Авангарду». Преемником Никитина на посту главного тренера стал прославленный хоккеист, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, трижды чемпион мира и призер Олимпийских игр Сергей Федоров. Он входит в систему московского ЦСКА с 2012 года, работал генеральным менеджером и исполнительным директором. Примечательно, что на заре своей карьеры Сергей Федоров выступал и за минское «Динамо».

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