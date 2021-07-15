«Спасибо, что живой». Игорь Тур обратился к оппонентам и радикалам. Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

После фильма «20 ТЕРРОР 21» больше всего поражает гробовое молчание чиновников и дипломатов тех стран, откуда к нам пытались забросить радикализм. И все эти государства публично осуждают любую форму экстремизма вне зависимости от политики, но вот в случае с попыткой открытого террора в адрес белорусских журналистов западная демократия никаких действий не предпринимает. «Как так?» – задается вопросом наш коллега, который рассматривался как одна из приоритетных целей террористов.





Чувствую себя, как Высоцкий, – спасибо, что живой.

Есть большая разница между двумя периодами интереса к журналистам. Когда в прошлом году мне угрожали убийством через повешение, расстрел или удар тупым предметом – писали разное, – я, честное слово, пытался всех понять, мол, это эмоции и все такое. Но совсем другое, когда сейчас физическое устранение планируется за рубежом, оттуда же финансируется, а в Беларуси находятся проплаченные граждане, готовые замарать руки в крови.

Раз уж моя фамилия прозвучала среди основных целей террора, то у меня есть парочка вопросов, которые я хотел бы задать публично. Не только как журналист, но и просто как человек. И начал бы я со следующего: имею ли я право на желание отомстить? И насколько глупыми для меня будут попытки тех самых оппонентов призвать лично меня к разумному диалогу, плюрализму мнений и милосердию с прощением? Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.

Итак, оппоненты из числа зрителей и комментаторов, вопрос вам: если вам не нравится то, что я говорю, что вам мешает просто переключить на другой канал или закрыть видео на YouTube? Если моя работа была бы никому не нужна и вообще ложь – меня бы никто не смотрел, и проблема решается сама по себе. Вы упрекаете меня и моих коллег в поддержке диктатуры – и тут же хотите закрыть нам всем рты. Согласитесь, определение «фашиствующая демократия» вам очень подходит. Сопереживающие и сочувствующие им, но более разумные, вопрос вам: почему вы слепо верите всему, что вам скармливают радикалы? Вы же вроде обожглись на Степиных инструкциях и сами признали, что вас водили за нос, вас подталкивали на преступления, а потом пускали в расход, как ненужный материал. И вы опять попадаетесь на ту же удочку.

Вот вам пример. Я два месяца читаю, что Егор Дудников, известный под псевдонимом «Злой Бэтц», задержан ни за что, что он такой лапочка, хороший мальчик, у него планы на жизнь, он влюбленный романтик и симпотяжка. А режим, такой нехороший, ни за что задержал просто «актера озвучки». Как и польские Telegram-каналы в прошлом году, вам врут, чтобы вызвать эмоции. А на эмоциях вы можете начать творить чернь. Которая будет квалифицирована как «акт терроризма».

Вот такой озвучкой занимался Дудников. И это я слушал с осени. Вопрос: если бы Егор делал это не после августовских событий, без привязки к политике, а, скажем, в 2018 году – нужно ли было бы его задержать по уголовному делу? Как по мне, – да, и вы наверняка тоже ответили «да». Потому что это ненормально. Тогда что поменялось сейчас? Это призыв к терроризму – в любое время и в любом месте. Далее. Уже и наши оппоненты признали, что штаб Тихановской в Вильнюсе подконтролен Литве. А еще польские чиновники сейчас попались на сливе переписок, подтверждающих, что Варшава вмешивалась в дела Беларуси. И вроде все это признают, но чуть-чуть меняется форма, и отдельные граждане опять попадаются на ту же удочку.

Вот скажите, радикалы-террористы, вас не смущает, что те, кто дает вам задания делать коктейли Молотова, отрезать языки журналистам и убивать милиционеров, – все живут за границей? И они не выехали туда за последний год, а почти все вообще – не белорусы? Начинающие террористы – не идиоты ли вы? Вы сядете – все. А они заработают денег и продолжат спокойно жить, потому что спокойно там живут и сейчас. И разницы им, диктатура в Беларуси или демократия, Лукашенко или еще кто – никакой. Основа терроризма во всем мире – это деньги, а любая идеология при этом – ширма, какой бы фанатичной и искренней не казалась идея. Следующий вопрос – к украинцам. Я очень люблю вашу страну, но не ваше государство. И вот почему.

Украина, к сожалению, превратилась в хаб радикализма. И я имею право об этом говорить хотя бы потому, что белорусские террористы спокойно обсуждают тренировки с оружием, чтобы убить в том числе меня. Так что уж примите достойно. А что делает ваша СБУ – почему не пресекает? Кто из силовиков крышует черный рынок оружия? Аваков почему ушел в отставку? Бог с ним, со мной – вы-то для себя на эти вопросы ответьте, братья-украинцы. У вас же демократия, да?.. Вы же после революции – гідные? Или нет? И как нам относиться к вашей нынешней верхушке после всего, что сделал Минск в сложный для вас момент, когда сейчас мы слышим вот это?

Перейдем к другим «эталонным» демократиям – немецкой, американской, литовской, латышской и другим. Для начала – есть основания считать, что попытки взрастить в Беларуси радикализм и терроризм курируются в политических кругах этих стран. Пока прямых доказательств нет, но я ведь имею право на мнение, это было бы очень демократично, не так ли?

Но давайте на примере. Основатель и глава ОГСБ Денис Хофман, он же Дис, проживает в Германии. Оттуда он говорит о насилии, убийствах и терроре. На примере работы нашего КГБ очевидно, что такие люди тут же попадают под колпак наблюдения. И вот вопрос: спецслужбы Германии наверняка знают все про Диса – почему ничего не делают? И даже если и не помогают ему напрямую, но – являются ли намеренно закрытые немецко-чекистские глаза на очевидное преступление по статье «акт терроризма» содействию этого терроризма на территории Беларуси? Или если какие-то террористы убивают в удобную «демократам» сторону, то этого как бы и нет?.. А можно ведь и подтолкнуть. Из бесконечного множества важных объектов в Беларуси для подрыва Дис выбирает… российскую станцию связи.

Почему именно российскую? Может, Германии на Беларусь наплевать и это противостояние с Кремлем? А ради этого ни времени не жалко, ни денег, ни глаза закрыть на терроризм – так, получается? И еще вопрос. А все заметили, что перемены к нам пришли? Тут некоторые сокрушаются – ой, чекисты за всеми следят, это не демократично. Да кому вы были нужны года два-три назад? Но сейчас в стране идет попытка зарождения уже не радикального, а террористического движения. И это требует системной работы. Объемной, постоянной, жесткой. И еще – о деталях.

У меня и в публичных комментариях, и в личных сообщениях вчера вечером спрашивали, мол, все понятно, хороший эпизод со страйкболом, деморализовали вы радикалов прилично, но – почему ты в белых кедах? Совсем выбивается из образа, не лучше ли было, как все – в берцах?..

А это, конечно, была пасхалка, заложенная для своих еще в мае. Есть одна кулуарная история, связанная с поездкой Александра Лукашенко в Брагин – там, среди прочего, Глава государства высаживал деревья, и с одним из волонтеров у него случился следующий диалог.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Так, по правилам надо придавить. Хлопцы, кто будет топтать?» – «Я». – «Ты? Ну давай… Ты что, у тебя кроссовки белые!» – «Ничего страшного».

И несколько недель узкий круг журналистов пула, увидев кого-то из коллег в белых кроссовках или кедах, подшучивал: «Что, топтать будешь?» Так вот, террористы, радикалы и прочие сочувствующие, – да, будем топтать. Искренне, эмоционально, креативно, от всей души – и не боясь замарать белые кроссовки.

Учитывайте это, планируя следующие диверсии. А вы это делаете, мы в курсе. Меня зовут Игорь Тур, и я дополнил тему.

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