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Пьяный минчанин совершил ДТП в Несвижском районе
Источник материала: ОНТ
Житель Минска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП в Несвижском районе,
Минчанин приехал отдохнуть к знакомым в Несвижский район. Затем вместе с компанией поехал на озеро, где они выпили алкоголь. Возвращаясь обратно, пьяный минчанин совершил ДТП. В ходе проверки у водителя в крови обнаружили 4,8 промилле, при повторном освидетельствовании – 3,7 промилле.
В отношении минчанина составлены административные протоколы.
ФОТО: БЕЛТА
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Житель Минска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП в Несвижском районе, пишет БЕЛТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома. Минчанин приехал...
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