Пьяный минчанин совершил ДТП в Несвижском районе

Источник материала: ОНТ

Житель Минска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП в Несвижском районе, пишет БЕЛТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

Минчанин приехал отдохнуть к знакомым в Несвижский район. Затем вместе с компанией поехал на озеро, где они выпили алкоголь. Возвращаясь обратно, пьяный минчанин совершил ДТП. В ходе проверки у водителя в крови обнаружили 4,8 промилле, при повторном освидетельствовании – 3,7 промилле.

В отношении минчанина составлены административные протоколы.

ФОТО: БЕЛТА

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