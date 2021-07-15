Источник материала: Myfin



Интероперабельность и Polkadot: как научить блокчейны «разговаривать» друг с другом

Что такое интероперабельность и почему она так важна?



Интероперабельность — это способность блокчейнов взаимодействовать друг с другом, то есть обмениваться данными и активами. На данный момент для того чтобы конвертировать, скажем, ETH в BNB, нужно прибегать к услугами обменников и криптобирж, таких как регулируемая криптобиржа FREE2EX. Криптопользователи к этому привыкли, но многие эксперты полагают, что технологии блокчейн не удастся добиться массового принятия до тех пор, пока проблема интероперабельности не будет решена.

Кто-то, возможно, задаст вопрос: а как же криптобиржи ? Ведь там можно свободно торговать в таких парах, как BTC/ETH или USDT/BNB, то есть криптовалютами, выпущенными на разных блокчейнах.

Дело в том, что транзакции на централизованных криптобиржах проводятся в режиме офф-чейн, то есть без вывода на блокчейн. Криптовалюта хранится на кошельках криптобиржи и никуда не переходит: система просто ведет учет того, кто, кому и сколько должен. И лишь при выводе средств с криптобиржи на внешний кошелек производится запись на блокчейне.

Полезно будет провести параллель с обычными фиатными валютами. Приезжая в другую страну, путешественник вынужден обменивать привезенные из дома наличные на местные деньги; это неудобно и часто невыгодно. Проблему можно решить, оплачивая покупки с помощью банковской карты: при этом банк «за кулисами» совершает валютную конверсию, и пользователю не приходится тратить время в обменнике. Еще более радикальное и эффективное решение — ввести единую валюту в рамках целого региона, как это сделано в еврозоне.

Схожая задача сейчас стоит и перед блокчейн-индустрией: создать единое пространство, где ресурсы (информация и криптовалюта) свободно «перетекают» из одной сети в другую, без участия централизованных посредников и с минимальными издержками для конечных пользователей.

Два подхода к созданию кроссчейн-систем

Как люди, говорящие на совершенно разных языках, блокчейны используют различные алгоритмы консенсуса, хеширования и записи транзакций, поэтому напрямую подключить их друг к другу не получится.

Можно выделить два основных подхода к проблеме интероперабельности, которые дополняют друг друга:

« интернетблокчейнов » — создание новых экосистем из множества независимых блокчейнов, которые имеют сходную базовую архитектуру и изначально совместимы;

» — создание новых экосистем из множества независимых блокчейнов, которые имеют сходную базовую архитектуру и изначально совместимы; мосты — своего рода адаптеры, соединяющие блокчейны, которые создавались независимо друг от друга и изначально несовместимы.

В качестве примеров мы рассмотрим два самых популярных протокола интероперабельности: Polkadot и Cosmos.

Polkadot

Polkadot – один из самых «горячих» и обсуждаемых проектов в криптоиндустрии: его криптовалюта DOT в прошлом году даже ворвалась в мировой топ-10 по капитализации.



Источник: https://coinmarketcap.com/

Базовый элемент архитектуры «Польки»- это так называемая цепочка реле (Relay Chain), которая обеспечивает безопасность и запись транзакций в масштабе всей системы. Второй уровень — парачейны, или независимые блокчейны. Их разработчики сами устанавливают правила работы парачейна: алгоритм консенсуса, время генерации блока, стейкинг, комиссии и так далее. Соответственно, у каждого парачейна может быть своя криптовалюта. Транзакции собираются в блоки на уровне парачейна, и результат передается в Relay Chain для финальной валидации.

Пока что максимальное число парачейнов — 100, хотя на каждом может работать много отдельных децентрализованных приложений. Парачейновые слоты распределяются посредством аукционов, причем максимальный срок аренды парачейна — два года. Все парачейны могут обращаться к смарт-контрактам друг друга и свободно отправлять любые виды данных, в том числе токены.

Для того чтобы позволить парачейнам взаимодействовать с внешними блокчейнами, такими как Ethereum и EOS, создаются так называемые кроссчейн-мосты. Подробный анализ механизма их функционирования выходит далеко за рамки данной статьи; скажем лишь, что у каждого моста есть свои валидаторы, то есть участники, которые регистрируют и подтверждают запросы на транзакции между блокчейнами.

Если, например, пользователь хочет отправить биткоины на парачейн Polkadot, то ВТС будут заморожены на смарт-контракте, и под них мост выпустит т. н. “wrapped BTC”, или «завернутые ВТС», работающие на Polkadot. Когда пользователь решит забрать биткоины обратно, ему нужно будет отправить «завернутую» версию обратно на контракт моста, где они будут сожжены, а первоначальные ВТС — высвобождены.

Стоит подчеркнуть, что работающих парачейнов и мостов на Polkadot пока нет: работа активно идет, но полноценно работает пока только Relay Chain. Зато уже появились первые парачейны вKusama — специальной экспериментальной сети для Polkadot.

Cosmos

В Cosmos нет единой цепочки реле, которая диктует правила безопасности всей системе, зато есть так называемый Хаб (главный блокчейн) и зоны — группы блокчейнов, в каждой из которых безопасность обеспечивает своя группа валидаторов. Хабы могут обмениваться токенами, а в будущем предполагается и обмен любыми видами данных.

С точки зрения разработки Cosmos проще и удобнее, так как предоставляет около 10 готовых модулей (стейкинг, управление через голосование и т.д..). Однако сообщество Polkadot больше и активнее, поэтому в последнее время Cosmos отошел на второй план. Об этом свидетельствует и капитализация токенов: если у DOT “Польки» она составляла свыше $14,5 млрд на начало июля 2021 г. (9-е место на рынке), то у ATOM (токен Cosmos) — всего $2,8 млрд.

Истинной интероперабельности на практике пока что добиться не удалось, но блокчейн-индустрия быстро движется в этом направлении. Скорее всего, первыми мы увидим рабочие мосты и обмен активами между парачейнами в экспериментальной сети Kusama – возможно, уже в 2021 году. За ней последует Polkadot. Что касается Cosmos, то ему сложно будет конкурировать с куда более крупной и активной экосистемой «Польки». Но кто бы ни победил в кроссчейн-гонке, настоящими победителями будут конечные пользователи — ведь они наконец смогут свободно отправлять активы с одного блокчейна на другой.

В интернете много непонятных (а зачастую и некорректных) толкований различных блокчейн-концепций. Новичку может быть непросто разобраться в таким продвинутых понятиях, как интероперабельность. Именно поэтому портал MyFin совместно с криптобиржей FREE2EXзапустили данную серию статей, где термины и процессы крипторынка объясняются простым языком. Не пропустите следующую статью!

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