Обыски прошли в Минске и в регионах: в офисах БАЖ, БХК (силовики выбивали двери), лаборатории "Новак", лишённого регистрации ПЦ "Весна" (по улице Мержинского), ОГП, "Гендерных перспектив", Офиса европейской экспертизы и коммуникации, Центра информационно-правовой поддержки социально незащищённых групп населения "Адвокация" (Полоцк), Центра "Третий сектор" (Гродно), Фонда имени Льва Сапеги, Союза белорусских писателей, Платформы "Имена", Движения "За свободу!", Партии БНФ, Объединения белорусов мира "Бацькаўшчына", Центра экономических исследований BEROC, на площадке "Территория прав", в Центре правовой трансформации Lawtrend.





Правозащитник Алесь Беляцкий задержан на 72 часа по уголовному делу

Обыски прошли у Тамары Мацкевич ("Товарищество белорусской школы"), Кирилла Кафанова ( Брест , Human Constanta), Ольги Смолянко, директора Lawtrend, Екатерины Сергеевой, директора "Имён", Екатерины Синюк, основательницы "Имён", экономиста Ярослава Романчука, правозащитника "Весны" Алеся Дергачёва (Сморгонь, его освободили после допроса в Гродно), политика и общественного деятеля Анатолия Лебедько, поэтессы Леры Сом, председателя правления образовательного центра "ПОСТ" Софии Емельяновой (у неё забрали книгу "Жанчыны выходзяць з-пад кантролю"), Ольги Белявцовой, члена ОГП из Боровлян, Виктора Янчуревича, заместителя председателя Движения "За свободу!", Натальи Рябовой, директора школы менеджеров публичного администрирования SYMPA/BIPART.





На 72 часа в рамках какого-то уголовного дела задержаны руководитель ПЦ "Вясна" Алесь Беляцкий, юрист "Весны" Владимир Лабкович, директор объединения инвесторов Angels Band Нина Лабкович, член Совета "Весны" Валентин Стефанович, правозащитники Елена Лаптёнок, Андрей Полуда, Евгения Бабаева, Сергей Сыс, Виктор Сазонов из Гродно, Сергей Мацкевич из Центра "Сообщество", Николай Шарах (руководитель ячейки Свободного профсоюза из Полоцка).





Были задержаны или завезены на допрос после обысков: Олег Мацкевич, правозащитник "Весны" (Борисов, позже освобождён), Марина Статкевич, бывший член "Весны" (Борисов), Александр Харитон, Арина Коршунова и Александр Руткевич (их двоих задержал КГБ, позже освобождены), Алесь Минов, Евгения Субот (нет связи, предположительно, задержана).





Артура Юсупова в Гомеле после допроса в КГБ освободили. Отпустили и Игоря Казмерчака в Орше. Два обыска прошли у бывшего члена ”Весны" из Орши Василия Левченкова: после первого его возили в Витебск в Следственный комитет на допрос, а по возвращении в Оршу вечером состоялся второй обыск.



