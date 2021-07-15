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Литва ужесточила борьбу против нелегальной миграции

15.07.2021 08:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Литвы в связи с резким наплывом нелегальных мигрантов через литовско-белорусскую границу внесли изменения в миграционное законодательство страны.

Новые правила, принятые литовским парламентом, ускорят рассмотрение ходатайств об убежище, поданных иностранцами. Кроме того, ограничены возможности передвижения беженцев, незаконно пересекших границу, по территории Литвы а также некоторые другие права нелегальных мигрантов.

Ряд правозащитных организаций Литвы раскритиковали эти изменения, но правительство настаивало на их введении, чтобы взять под контроль напряженную ситуацию на границе с Беларусью. Ранее литовские власти ввели в пограничном регионе режим чрезвычайного положения, чтобы быстрее реагировать на ситуацию.

Парламент Литвы признал действия белорусских властей "гибридной агрессией". Организованные потоки мигрантов, направляющиеся с сопредельной территории, нацелены на ухудшение ситуации в Литве, поэтому правительство должно принять срочные меры, призванные усилить охрану государственной границы.

 
 
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Власти Литвы в связи с резким наплывом нелегальных мигрантов через литовско-белорусскую границу внесли изменения в миграционное законодательство страны.
 
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