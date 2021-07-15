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Волонтеры ушли с Окрестина после атаки режима на гражданское сообщество
Источник материала: АФН
Волонтеры, единственный эффективный посредник между задержанными, их близкими и системой, ушли с Окрестина, где находится изолятор временного содержания, из-за предпринятой 14 июля беспрецедентной атаки режима Лукашенко на гражданское сообщество Беларуси.
«Думаем, вы и так видели последние новости. В связи с этим на Окрестина завтра (15 июля – ред.) волонтёров не будет. Пожалуйста, позаботьтесь о передачах заранее самостоятельно», - говорится в сообщении телеграм-канала волонтеров «Списки задержанных».
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Волонтеры, единственный эффективный посредник между задержанными, их близкими и системой, ушли с Окрестина, где находится изолятор временного содержания, из-за...
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