Волонтеры ушли с Окрестина после атаки режима на гражданское сообщество

Источник материала: АФН

Волонтеры, единственный эффективный посредник между задержанными, их близкими и системой, ушли с Окрестина, где находится изолятор временного содержания, из-за предпринятой 14 июля беспрецедентной атаки режима Лукашенко на гражданское сообщество Беларуси.

«Думаем, вы и так видели последние новости. В связи с этим на Окрестина завтра (15 июля – ред.) волонтёров не будет. Пожалуйста, позаботьтесь о передачах заранее самостоятельно», - говорится в сообщении телеграм-канала волонтеров «Списки задержанных».

В сообщении также указана вся необходимая информация и даны полезные напоминания.