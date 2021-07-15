Союз химиков Украины требует ограничить импорт белорусских удобрений









Цель заявления — ограничить резкий рост дешевого импорта белорусских удобрений в Украину. Об этом в интервью изданию Hubs рассказал вице-президент Союза Игорь Гольченко.





Гольченко напомнил, что белорусские госкомпании «Гродноазот» и «Белнефтехим» попали в Specially Designated Nationals List, санкционный список США. Это означает, что с ними отказываются работать американские компании и компании, у которых американское финансирование, долларовые платежи с европейскими компаниями также заблокированы.





«Все, что белорусские компании не могут продать на западные рынки, уже идет в Украину. С мая мы видим увеличение импорта удобрений из РБ. Белорусские производители в мае и июне уже ввезли на рынок вдвое больше удобрений КАС и NPK, чем в апреле. Причем цена на эти удобрения была значительно ниже европейской», — аргументирует эксперт.





Ранее сообщалось, что Украина может ввести квоты на поставки минеральных удобрений. Весной Окружной административный суд Киева отменил решение Межведомственной комиссии по международной торговле, которое касается нецелесообразности введения импортных квот на минеральные удобрения.





Беларусь экспортировала азотных удобрений в Украину в 2020 году в объеме 75,35 тыс. т в пересчете на азот, а смешанных удобрений — 611,5 тыс. т на общую сумму $200 млн.