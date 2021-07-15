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Госдеп США осудил обыски в офисах неправительственных организаций в Беларуси

15.07.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госдепартамент США осудил обыски, которые прошли в офисах неправительственных организаций в Беларуси. Об этом написал на своей странице в Twitter глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы присоединяемся к нашим партнерам в осуждении сегодняшних рейдов белорусских властей, направленных против по меньшей мере 19 гражданских, политических и образовательных НПО. Ясно, что в Беларуси политический кризис. Единственный способ выйти из него — прекратить репрессии и освободить всех политических заключенных», — заявил Нед Прайс.

Напомним, 14 июля по всей Беларуси прошла очередная волна обысков, конфискаций техники, задержаний журналистов, активистов и правозащитников. Под репрессии попали более десятка организаций, среди которых Белорусская ассоциация журналистов, лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна», Белорусский Хельсинкский комитет, Human Constanta, Центр правовой трансформации Lawtrend, Офис европейской экспертизы и коммуникации и другие.

Официальных комментариев силовых ведомств по поводу этих событий пока не поступало.

Ранее в Евросоюзе отреагировали на очередную волну репрессий в Беларуси: ЕС предупредил белорусские власти о последствиях после сегодняшней атаки на правозащитные и общественные организации. А международная правозащитная организация Amnesty International призвала мировое сообщество начать действовать — «защищать свободу и справедливость».
 
 
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Госдепартамент США осудил обыски, которые прошли в офисах неправительственных организаций в Беларуси. Об этом написал на своей странице в Twitter глава пресс-службы...
 
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