Госдеп США осудил обыски в офисах неправительственных организаций в Беларуси

«Мы присоединяемся к нашим партнерам в осуждении сегодняшних рейдов белорусских властей, направленных против по меньшей мере 19 гражданских, политических и образовательных НПО. Ясно, что в Беларуси политический кризис. Единственный способ выйти из него — прекратить репрессии и освободить всех политических заключенных», — заявил Нед Прайс.





Напомним, 14 июля по всей Беларуси прошла очередная волна обысков, конфискаций техники, задержаний журналистов, активистов и правозащитников. Под репрессии попали более десятка организаций, среди которых Белорусская ассоциация журналистов, лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна», Белорусский Хельсинкский комитет, Human Constanta, Центр правовой трансформации Lawtrend, Офис европейской экспертизы и коммуникации и другие.





Официальных комментариев силовых ведомств по поводу этих событий пока не поступало.





Ранее в Евросоюзе отреагировали на очередную волну репрессий в Беларуси: ЕС предупредил белорусские власти о последствиях после сегодняшней атаки на правозащитные и общественные организации. А международная правозащитная организация Amnesty International призвала мировое сообщество начать действовать — «защищать свободу и справедливость».



