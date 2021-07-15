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Конституционный суд посчитал, что закон по вопросам защиты суверенитета соответствует Конституции

15.07.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Конституционный суд Беларуси признал закон о поправках в законодательство по вопросам суверенитета и конституционного строя соответствующим Конституции.

Решение опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет blizko.by
 «Признать закон "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя" соответствующим конституции Республики Беларусь. Решение вступает в силу со дня принятия», – речь идет о решении суда от 6 июля.
 Отмечено, что конституционность закона рассмотрели на открытом судебном заседании в порядке обязательного предварительного контроля. Оценив содержание норм, в суде посчитали, что устанавливаемое правовое регулирование соответствует положениям Конституции Беларуси и отвечает требованиям международно-правовых актов.
 
Закон «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя» был принят Палатой Представителей 25 июня, после чего одобрен верхней палатой парламента и представлен на подпись президенту.
 Как сообщалось, законопроектом предлагается внесение изменений в законы «О Вооруженных Силах Республики Беларусь»; «О чрезвычайном положении»; «О военном положении».
 Законопроектом предусматривается имплементация в законы «О чрезвычайном положении» и «О военном положении» норм декрета №2 «О защите суверенитета и конституционного строя». Также предусматривается уточнение задач Вооруженных Сил, полномочий и социально-правовых гарантий военнослужащих, принимающих участие в обеспечении режима чрезвычайного и военного положения.
 
Также в документе уточняются основания и порядок введения чрезвычайного и военного положения с учетом современных угроз национальной безопасности Беларуси.
 
Законопроект предусматривает корректировку чрезвычайных мер и временных ограничений, применяемых в условиях чрезвычайного положения, уточнение сил и средств, привлекаемых для обеспечения режима чрезвычайного положения, а также порядка осуществления контроля по реализации применяемых мер.
 
 
 
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Конституционный суд Беларуси признал закон о поправках в законодательство по вопросам суверенитета и конституционного строя соответствующим Конституции.
 
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