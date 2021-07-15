Конституционный суд посчитал, что закон по вопросам защиты суверенитета соответствует Конституции

пишет blizko.by Решение опубликовано на Национальном правовом интернет-портале,blizko.by

«Признать закон "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя" соответствующим конституции Республики Беларусь. Решение вступает в силу со дня принятия», – речь идет о решении суда от 6 июля.

Отмечено, что конституционность закона рассмотрели на открытом судебном заседании в порядке обязательного предварительного контроля. Оценив содержание норм, в суде посчитали, что устанавливаемое правовое регулирование соответствует положениям Конституции Беларуси и отвечает требованиям международно-правовых актов.

Закон «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя» был принят Палатой Представителей 25 июня, после чего одобрен верхней палатой парламента и представлен на подпись президенту.

Как сообщалось, законопроектом предлагается внесение изменений в законы «О Вооруженных Силах Республики Беларусь»; «О чрезвычайном положении»; «О военном положении».

Законопроектом предусматривается имплементация в законы «О чрезвычайном положении» и «О военном положении» норм декрета №2 «О защите суверенитета и конституционного строя». Также предусматривается уточнение задач Вооруженных Сил, полномочий и социально-правовых гарантий военнослужащих, принимающих участие в обеспечении режима чрезвычайного и военного положения.

Также в документе уточняются основания и порядок введения чрезвычайного и военного положения с учетом современных угроз национальной безопасности Беларуси.

Законопроект предусматривает корректировку чрезвычайных мер и временных ограничений, применяемых в условиях чрезвычайного положения, уточнение сил и средств, привлекаемых для обеспечения режима чрезвычайного положения, а также порядка осуществления контроля по реализации применяемых мер.



