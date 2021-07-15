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В Грузии четыре телеканала на сутки прекратили вещание, требуя отставки премьера

15.07.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Грузинские телеканалы "Мтавари архи", "ТВ Пирвели", "Формула" и "Кавкасия" в среду на сутки прекратили вещание с требованием отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в связи со смертью оператора "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы, избитого 5 июля противниками ЛГБТ-сообщества.

 Об этом говорится в опубликованном заявлении "Мтавари архи", пишет ТАСС.

С раннего утра на экранах телекомпаний на черном фоне пишутся имена и фамилии 53 журналистов, операторов и фотографов, пострадавших в тот день.

Лашкараву, которого 8 июля выписали из больницы, куда он попал после инцидента, нашли мертвым 11 июля утром в его доме. Смерть оператора вызвала широкий резонанс в грузинском обществе. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" в понедельник заявила о бойкоте работы парламента до тех пор, пока не уйдет в отставку правительство. Прошли митинги с требованием отставки правительства. Участники акций протеста считают, что премьер-министр Гарибашвили несет ответственность за всплеск насилия, так как своими заявлениями о неуместности проведения марша ЛГБТ-активистов в Тбилиси спровоцировал радикально настроенных сторонников традиционных ценностей.

Напомним, организация ЛГБТ-сообщества Tbilisi Pride 5 июля планировала устроить в Тбилиси марш. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте Руставели. Позже они переместились к зданию парламента, где наиболее агрессивно настроенные из них начали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала 20 человек.
 
 
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Грузинские телеканалы "Мтавари архи", "ТВ Пирвели", "Формула" и "Кавкасия" в среду на сутки прекратили вещание с требованием отставки премьер-министра Грузии Ираклия...
 
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