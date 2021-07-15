В Грузии четыре телеканала на сутки прекратили вещание, требуя отставки премьера

пишет ТАСС. Об этом говорится в опубликованном заявлении "Мтавари архи",ТАСС.





С раннего утра на экранах телекомпаний на черном фоне пишутся имена и фамилии 53 журналистов, операторов и фотографов, пострадавших в тот день.





Лашкараву, которого 8 июля выписали из больницы, куда он попал после инцидента, нашли мертвым 11 июля утром в его доме. Смерть оператора вызвала широкий резонанс в грузинском обществе. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" в понедельник заявила о бойкоте работы парламента до тех пор, пока не уйдет в отставку правительство. Прошли митинги с требованием отставки правительства. Участники акций протеста считают, что премьер-министр Гарибашвили несет ответственность за всплеск насилия, так как своими заявлениями о неуместности проведения марша ЛГБТ-активистов в Тбилиси спровоцировал радикально настроенных сторонников традиционных ценностей.





Напомним, организация ЛГБТ-сообщества Tbilisi Pride 5 июля планировала устроить в Тбилиси марш. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте Руставели. Позже они переместились к зданию парламента, где наиболее агрессивно настроенные из них начали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала 20 человек.



