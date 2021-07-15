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В Беларуси вновь обновлен температурный рекорд дня

15.07.2021 08:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

110 температурных рекордов обновлено на белорусских метеостанциях за последнюю неделю, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

В Беларуси вновь обновлен температурный рекорд дня

14 июля перекрыт продержавшийся 70 лет абсолютный максимум дня за весь период метеонаблюдений. В Жлобине воздух прогрелся до 34,6 градуса тепла. Это на 0,8 градуса выше прежнего экстремума, зафиксированного в 1951 году в Житковичах.

Всего за минувший день переписано 34 и повторено три локальных рекорда, в том числе в Витебске — 34,3 градуса (было 32,9 в 1951 году), Гомеле — 33,4 (32,4 в 2016-м) и Могилеве — 34,1 (32,6 в 1959-м).

В Витебске дневные максимумы обновляются шестой день подряд, в Могилеве — четвертый.

По информации Минздрава, с 21 июня по 12 июля с тепловым ударом в медучреждения обратилось 208 человек, 54 из них госпитализировано. Среди пострадавших было 68 детей (24 госпитализировано) и 140 взрослых (30).

В ближайшие дни жара сохранится.

 

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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110 температурных рекордов обновлено на белорусских метеостанциях за последнюю неделю, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и...
 
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