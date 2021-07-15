Советский стандарт: к чему стремится Лукашенко

Источник материала: Салiдарнасць

Нынешний правитель на протяжении всего своего президентства копировал милые его сердцу практики времен СССР в самых разных областях: от всебелорусских собраний (аналог съездов КПСС) до борьбы с тунеядцами. И наступил момент, когда дело дошло до фактического запрета на публичное инакомыслие.





Нынешняя зачистка – это попытка стерилизовать общество по советскому образцу.

В СССР не было никаких «НПО, дарящих демократию» . Диссиденты в некотором количестве, правда, имелись, но «жэстачайшэ» прессовались.

В СССР не было независимых медиа, которые «разрушают» идиллическую картину «всеобщего благоденствия».

В СССР не было оппозиционных политических партий.

В СССР не было зарегистрированных правозащитных организаций.

В СССР не было независимых исследовательских центров и еще много чего.

В Беларуси до последнего времени власть терпела существование всего вышеперечисленного. Но теперь, похоже, решено ликвидировать «антисоветчиков» как класс. Чего не сделаешь ради «народного единства»!

«Строительству коммунизма» (удержанию и монетизации власти) ничто не должно мешать. Но попытка скопировать модель, обвалившуюся тридцать лет, обречена на провал. Финал будет ровно тот же, что и у КПСС.