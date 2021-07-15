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Советский стандарт: к чему стремится Лукашенко
15.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Нынешний правитель на протяжении всего своего президентства копировал милые его сердцу практики времен СССР в самых разных областях: от всебелорусских собраний (аналог съездов КПСС) до борьбы с тунеядцами. И наступил момент, когда дело дошло до фактического запрета на публичное инакомыслие.
В СССР не было никаких
В СССР не было независимых медиа, которые «разрушают» идиллическую картину «всеобщего благоденствия».
В СССР не было оппозиционных политических партий.
В СССР не было зарегистрированных правозащитных организаций.
В СССР не было независимых исследовательских центров и еще много чего.
В Беларуси до последнего времени власть терпела существование всего вышеперечисленного. Но теперь, похоже, решено ликвидировать «антисоветчиков» как класс. Чего не сделаешь ради «народного единства»!
«Строительству коммунизма» (удержанию и монетизации власти) ничто не должно мешать. Но попытка скопировать модель, обвалившуюся тридцать лет, обречена на провал. Финал будет ровно тот же, что и у КПСС.
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Финал будет ровно тот же, что и у КПСС.
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