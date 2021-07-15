Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели Гродненской области за прошедшие сутки потушили пять пожаров, сообщили БЕЛТА в МЧС.

14 июля в 05.34 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в деревне Прудцы Щучинского района. В результате хозяйственная постройка уничтожена. А в 11.20 загорелся гараж в Слониме по улице Шоссейной. Огонь повредил стеллаж, электрооборудование, закопчены стены.

Еще одна хозяйственная постройка загорелась в деревне Юровичи Дятловского района в тот же день в 14.09. Пожаром уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены. Немного позже, в 16.36, спасателям сообщили о пожаре легкового автомобиля Opel Astra в гараже в Гродно по улице Озерское шоссе. В результате поврежден моторный отсек, салон автомобиля, закопчены стены гаража.

15 июля 02.51 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в деревне Перстунь Гродненского района. Огнем были повреждены кровля, перекрытие, имущество внутри.

"Причины пожаров устанавливаются", - отметили в МЧС.-0-