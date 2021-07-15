За сутки в Витебской области произошло 6 пожаров в населенных пунктах

Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки в Витебской области произошло шесть пожаров в населенных пунктах, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"За прошедшие сутки в населенных пунктах области произошло шесть пожаров, на которых были повреждены три строения и две единицы техники", - уточнили в ведомстве.

14 июля в 06.03 поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля в поселке Лужесно Витебского района. В результате пожара в автомобиле повреждена приборная панель, обшивка салона, сиденье. А в 06.08 спасателям сообщили о пожаре дачного дома в деревне Гаевка Миорского района. В одной из комнат огнем повреждено имущество, потолочное перекрытие, стены.

В тот же день в 12.25 загорелся трактор в агрогородке Редьки Дубровенского района. Огонь повредил кабину и моторный отсек (лакокрасочное покрытие) трактора. Чуть позже, в 16.00, в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире по улице Перекопской в Орше. В результате пожара в комнате закопчены стены, потолок, повреждено имущество. А вечером, в 21.35, поступила информация о загорании гаражей по улице Интернациональной в Орше. Огнем в одном гараже была уничтожена кровля, повреждены стены, потолочное перекрытие, имущество, а в другом - повреждены кровля, потолочные перекрытие, стены.

15 июля 03.10 поступило сообщение о пожаре склада с сеном в деревне Глазомичи Витебского района. В результате пожара в помещении склада закопчены стены, потолок, уничтожено 210 т сена.

"Причины пожаров устанавливаются", - отметили в МЧС.-0-