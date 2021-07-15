ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минюст Беларуси лишил лицензий 4-х адвокатов

15.07.2021 08:53 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Минюст Беларуси в минувшую среду, 14 июля, лишил лицензий четырёх адвокатов, включая Антона Гашинского, говорится в сообщении ведомства.

"14 июля 2021 года Квалификационной комиссией по вопросам адвокатской деятельности в Республике Беларусь рассмотрены материалы о прекращении действия лицензии в отношении адвокатов Минской городской коллегии адвокатов Гашинского А.В. и Желтонога Е.Л., а также адвокатов Минской областной коллегии адвокатов Мочалова А.В. и Звягинцева В.П.", - сказано в сообщении.

Гашинский был защитником россиян Софьи Сапеги и Егора Дудникова. Мочалов защищал Ольгу Синелеву, которая отказала в аренде жилья помощнице прокурора Алине Касьянчик.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минюст Беларуси в минувшую среду, 14 июля, лишил лицензий четырёх адвокатов, включая Антона Гашинского, говорится в сообщении ведомства.
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕС грозит режиму Лукашенко последствиями из-за атаки на гражданское сообщество
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by