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ЕС грозит режиму Лукашенко последствиями из-за атаки на гражданское сообщество

15.07.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

ЕС назвал наглым нарушением прав и свобод человека предпринятую режимом Лукашенко атаку на правозащитные и общественные организации и пообещал последствия.

"Наглое нарушение прав и свобод человека: это будет иметь последствия", - написал в Twitter официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано.

"Эти мерзопакостные 1,5 тыс. НКО... Которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали. И не демократию, а вот этот террор… Чем они занимались, понятно. Они финансировались извне. А мы все думали: ну ладно, это же демократия, давайте будем говорить, сотрудничать. Вот и получили соответствующие результаты", - заявил в Санкт-Петербурге Лукашенко.

 
 
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ЕС назвал наглым нарушением прав и свобод человека предпринятую режимом Лукашенко атаку на правозащитные и общественные организации и пообещал последствия.
 
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