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Английские футболисты подозреваются в расистских оскорблениях в адрес игроков национальной сборной

15.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футболисты молодежной команды "Портсмут" подозреваются в расистских оскорблениях в адрес футболистов сборной Англии, сообщает gazeta.ru со ссылкой на The Guardian.




Ранее в соцсетях появилась переписка игроков в командном чате, в которой они используют расистские выражения.

"Клуб получил информацию об изображениях, распространяющихся в социальных сетях. Мы немедленно начали расследование и представим обновленную информацию, как только оно будет завершено. "Портсмут" решительно осуждает расизм и поддерживает искоренение всех форм дискриминации", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Расистский скандал разгорелся в Великобритании после финального матча чемпионата Европы-2020, в котором сборная Англии проиграла команде Италии (1:1, 2:3 - по пенальти).

После матча темнокожие футболисты сборной Англии Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд, которые не смогли реализовать свои пенальти, подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.
 
 
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Футболисты молодежной команды "Портсмут" подозреваются в расистских оскорблениях в адрес футболистов сборной Англии, сообщает gazeta.ru со ссылкой на The Guardian.
 
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