Политолог: По всей видимости, Кремль переходит в наступление по Беларуси

пишет политолог, основатель исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев. Жесткая встреча в Петербурге. По всей видимости, Кремль переходит в наступление по Беларуси,





Во-первых, разгром общественных организаций – это не просто "назло Западу за санкции", а вероятно еще и следствие пожеланий Москвы устранить из общественной сферы и медиа-пространства неугодные организации. Логика такова: либо зачищенное общественное поле, либо наполненное пророссийскими и "просоюзными" игроками.





Угрозы для белорусского политического режима атакованные организации не представляют; максимум – правозащитники раздражают. Более того, ряд организаций, напротив, насколько это было возможно, пытались сотрудничать с белорусскими властями и делиться экспертизой.





Однако похоже, что вне зависимости от сферы деятельности и степени полезности белорусскому обществу и государству заметаются именно те общественные объединения, для которых ценностью является суверенитет Беларуси.





Во-вторых, вчера вдруг было анонсировано заседание Высшего Госсовета Союзного государства (СГ) на осень. Последний раз высший орган СГ заседал в 2018 году; с тех пор новая встреча постоянно переносилась на неопределенный срок.





Именно по этой причине до сих пор формально не утверждена новая Военная доктрина СГ. И даже на 20-летие Договора о СГ в конце 2019 года заседание не состоялось, поскольку прогресс по интеграционным документам тогда был недостаточный. И вот после питерской встречи резко всплыло заседение Высшего Госсовета текущей осенью.





Это значит, что Москва серьезно дожимает и по соглашениям об углубленной интеграции, и по более тесному военному сотрудничеству.





Именно под финализацию этих вопросов в ближайшие месяцы Кремль готов выдать очередной кредит неясной величины.



