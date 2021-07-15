|
Фотофакт. После дождика вчера. Потоп на улицах Минска
Источник материала: Партизан
В Минске, как и обещали синоптики, прошла гроза. А местами — с градом. Как и всегда в таких ситуациях, сильный ливень подтопил некоторые улицы, а местами он вызвал вынужденные остановки движения общественного транспорта.
Фото: Читатель Zerkalo.io
Улица Интернациональная, Минск, 14 июля 2021 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске, как и обещали синоптики, прошла гроза. А местами — с градом. Как и всегда в таких ситуациях, сильный ливень подтопил некоторые улицы, а местами он вызвал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)