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Фотофакт. После дождика вчера. Потоп на улицах Минска

15.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске, как и обещали синоптики, прошла гроза. А местами — с градом. Как и всегда в таких ситуациях, сильный ливень подтопил некоторые улицы, а местами он вызвал вынужденные остановки движения общественного транспорта.



Фото: Читатель Zerkalo.io
Улица Интернациональная, Минск, 14 июля 2021 года. 
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске, как и обещали синоптики, прошла гроза. А местами — с градом. Как и всегда в таких ситуациях, сильный ливень подтопил некоторые улицы, а местами он вызвал...
 
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