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Архивное. «Самая красивая очередь лета» год назад
15.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
15 июля 2020 года тысячи человек, несогласных с отказом в регистрации Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, в полдень выстроились в очередь в Центризбирком на Площади Независимости, чтобы подать жалобы. И стояли там до вечера.
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Вспоминаем, как это было.
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15 июля 2020 года тысячи человек, несогласных с отказом в регистрации Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, в полдень выстроились в очередь в Центризбирком на Площади...
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