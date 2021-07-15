Архивное. «Самая красивая очередь лета» год назад

Источник материала: Салiдарнасць

15 июля 2020 года тысячи человек, несогласных с отказом в регистрации Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, в полдень выстроились в очередь в Центризбирком на Площади Независимости, чтобы подать жалобы. И стояли там до вечера.

Позже многих ждали задержания . Но – эту очередь, которая растянулась на километры, многие назвали самой красивой прошлой летом.

Вспоминаем, как это было.