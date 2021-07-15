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Архивное. «Самая красивая очередь лета» год назад

15.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

15 июля 2020 года тысячи человек, несогласных с отказом в регистрации Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, в полдень выстроились в очередь в Центризбирком на Площади Независимости, чтобы подать жалобы. И стояли там до вечера.

Позже многих ждали задержания. Но – эту очередь, которая растянулась на километры, многие назвали самой красивой прошлой летом.

Вспоминаем, как это было.

Архивное. «Самая красивая очередь лета» год назад

Архивное. «Самая красивая очередь лета» год назад

Архивное. «Самая красивая очередь лета» год назад

Архивное. «Самая красивая очередь лета» год назад
 
 
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15 июля 2020 года тысячи человек, несогласных с отказом в регистрации Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, в полдень выстроились в очередь в Центризбирком на Площади...
 
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