Cколько заработали в Латвии белорусские компании

Источник материала: Салiдарнасць

TransBaltic Oil, учрежденная гострейдером Белорусская нефтяная компания, по итогам 2020 года стала крупнейшим бизнесом с белорусским капиталом в Латвии. При этом она значительно потеряла в оборотах по сравнению с 2019 годом и закончила прошлый год с убытками.

Согласно данным, опубликованным на латвийском ресурсе Crediweb.lv, выручка компании сократилась на 80,4% и составила 28,5 млн евро. По итогам 2020 года был зафиксирован убыток в размере свыше 260 тысяч евро.

Интересно, что на собственном сайте TransBaltic Oil по-прежнему называется частью «товаропроводящей сети ЗАО «Белорусская нефтяная компания» на территории стран Балтии». Но на сайте самой БНК в списке дочерних компаний юридическое лицо в Латвии отсутствует – упоминаются только «дочки» в России, Украине и Польше. Возможно, «исчезновение» TransBaltic Oil связано с тем, что ее основной источник нефтепродуктов — новополоцкий «Нафтан» — с некоторой поры находится под санкциями США.

Среди топ-501 важнейших для экономики Латвии компаний, которых выделяет Crediweb.lv, есть еще несколько бизнесов с белорусским капиталом. В отличие от государственной компании TransBaltic Oil они закончили прошлый год с приростом по выручке и с прибылью.

У латвийского подразделения дистрибутора IT-продуктов Asbis выручка выросла на 27,1%, и Asbis Baltics почти догнал TransBaltic Oil. Эта компания наторговала на 26,9 млн евро, а ее прибыль составила 138,4 тыс. евро.

Продолжение обзора читайте здесь