ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Cколько заработали в Латвии белорусские компании

15.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

TransBaltic Oil, учрежденная гострейдером Белорусская нефтяная компания, по итогам 2020 года стала крупнейшим бизнесом с белорусским капиталом в Латвии. При этом она значительно потеряла в оборотах по сравнению с 2019 годом и закончила прошлый год с убытками.

Согласно данным, опубликованным на латвийском ресурсе Crediweb.lv, выручка компании сократилась на 80,4% и составила 28,5 млн евро. По итогам 2020 года был зафиксирован убыток в размере свыше 260 тысяч евро.

Интересно, что на собственном сайте TransBaltic Oil по-прежнему называется частью «товаропроводящей сети ЗАО «Белорусская нефтяная компания» на территории стран Балтии». Но на сайте самой БНК в списке дочерних компаний юридическое лицо в Латвии отсутствует – упоминаются только «дочки» в России, Украине и Польше. Возможно, «исчезновение» TransBaltic Oil связано с тем, что ее основной источник нефтепродуктов — новополоцкий «Нафтан» — с некоторой поры находится под санкциями США.

Среди топ-501 важнейших для экономики Латвии компаний, которых выделяет Crediweb.lv, есть еще несколько бизнесов с белорусским капиталом. В отличие от государственной компании TransBaltic Oil они закончили прошлый год с приростом по выручке и с прибылью.

У латвийского подразделения дистрибутора IT-продуктов Asbis выручка выросла на 27,1%, и Asbis Baltics почти догнал TransBaltic Oil. Эта компания наторговала на 26,9 млн евро, а ее прибыль составила 138,4 тыс. евро.

Продолжение обзора читайте здесь

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
TransBaltic Oil, учрежденная гострейдером Белорусская нефтяная компания, по итогам 2020 года стала крупнейшим бизнесом с белорусским капиталом в Латвии. При этом она...
 
Новости дня
Новости разные
 
Карикатура дня. Путин пишет статью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by