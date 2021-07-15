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С 15 июля иностранцы могут приехать в Беларусь без визы за вакцинацией от коронавируса

15.07.2021 09:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Граждане 73 государств получили возможность без визы приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено указом Президента, который вступает в силу 15 июля.

С 15 июля иностранцы могут приехать в Беларусь без визы за вакцинацией от коронавируса

Минздрав Беларуси определил перечень медицинских организаций, где иностранные граждане пройдут иммунизацию на платной основе. Они могут прилететь в нашу страну на самолете, приехать на поезде или автомобиле. Одно из условий – наличие гражданина в электронной очереди.

С 15 июля иностранцы могут приехать в Беларусь без визы за вакцинацией от коронавируса

После этого дается двое суток на внесение в базу Госпогранкомитета. Затем иностранец может приезжать на границу, где при наличии отрицательного ПЦР-теста он сможет въехать в страну для получения прививки. Что касается ввода второго компонента вакцины – процедура будет такой же.

 
 
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Новости Беларуси. Граждане 73 государств получили возможность без визы приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это...
 
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