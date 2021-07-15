ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Семинары, олимпийский день и выставка детского рисунка. Что ждёт жителей Бобруйска на «Вытоках»?

15.07.2021 09:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» продолжает путешествие по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабный праздник уже прошел в Лиде, Орше, Кобрине и Мозыре. В ближайшие три дня новая остановка – Бобруйск.

Семинары, олимпийский день и выставка детского рисунка. Что ждёт жителей Бобруйска на «Вытоках»?

Гостей и участников здесь ожидает немало интересного: 15 июля в Еврейском дворике стартует экскурсионная программа, а в художественном музее откроются выставки работ известных белорусских художников и детского рисунка. 16 июля пройдут семинары по продвижению творческих и инновационных проектов. Кульминация фестиваля – в субботу, 17 июля.

Семинары, олимпийский день и выставка детского рисунка. Что ждёт жителей Бобруйска на «Вытоках»?

На площадке у «Бобруйск-Арены» пройдет региональный олимпийский день. Все желающие смогут попробовать силы в спортивном квесте, а на главной сцене свое мастерство покажут юные вокалисты. Завершится фестиваль вечерним гала-концертом, в котором примут участие известные белорусские артисты.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» продолжает путешествие по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабный праздник...
 
Новости дня
Новости разные
 
Для кого на «Славянском базаре» организуют отдельные пропускные пункты?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by