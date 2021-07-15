Семинары, олимпийский день и выставка детского рисунка. Что ждёт жителей Бобруйска на «Вытоках»?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» продолжает путешествие по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабный праздник уже прошел в Лиде, Орше, Кобрине и Мозыре. В ближайшие три дня новая остановка – Бобруйск.





Гостей и участников здесь ожидает немало интересного: 15 июля в Еврейском дворике стартует экскурсионная программа, а в художественном музее откроются выставки работ известных белорусских художников и детского рисунка. 16 июля пройдут семинары по продвижению творческих и инновационных проектов. Кульминация фестиваля – в субботу, 17 июля.





На площадке у «Бобруйск-Арены» пройдет региональный олимпийский день. Все желающие смогут попробовать силы в спортивном квесте, а на главной сцене свое мастерство покажут юные вокалисты. Завершится фестиваль вечерним гала-концертом, в котором примут участие известные белорусские артисты.