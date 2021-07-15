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Для кого на «Славянском базаре» организуют отдельные пропускные пункты?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Безопасность и порядок на «Славянском базаре» будут обеспечивать правоохранители круглосуточно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они уже приступили к дежурству в три смены.
Всего в 2021 году масштабный форум искусств примет около 5 000 участников и гостей из больше чем 30 стран. На главную концертную площадку – Летний амфитеатр – можно будет попасть через один из постов, где несут службу сотрудники витебского ОМОН.
В зоне повышенного внимания 30 фестивальных площадок. Для ветеранов, пенсионеров, беременных женщин и родителей с детьми организованы отдельные пропускные пункты со специально обозначенными табличками.
Андрей Любимов, начальник УВД Витебского облисполкома:
Круглосуточно будут дежурить также в подразделениях по гражданству и миграции.
Напомним, гости фестиваля из-за рубежа освобождены от уплаты госпошлины за регистрацию. Если гражданам других стран захочется остаться в Беларуси больше 10 дней, им нужно зарегистрироваться в ОВД по месту пребывания или через сайт
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Новости Беларуси. Безопасность и порядок на «Славянском базаре» будут обеспечивать правоохранители круглосуточно, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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