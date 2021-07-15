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Л. Кучма: Украина растратила научно-технический и человеческий потенциал
Источник материала: ОНТ
Украина движется по пути самоуничтожения. Такое мнение высказал бывший президент этой страны Леонид Кучма.
По его мнению, после распада СССР Украина растратила весь научно-технический и человеческий потенциал.
В качестве примера Кучма упомянул ситуацию с оружейной торговлей. И отметил, что страна «без боя» сдала позицию одного из главных поставщиков оружия в мире.
Он также рассказал, что украинцев обманывали перед референдумом о провозглашении независимости. По словам бывшего президента, народ ввели в заблуждение насчет того, что Украина способна сама себя обеспечивать необходимыми ресурсами.
Что касается нынешней ситуации, то за неверные решения властей расплачиваются простые люди, а политический бомонд продолжает вести Украину к обнищанию.
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Украина движется по пути самоуничтожения. Такое мнение высказал бывший президент этой страны Леонид Кучма. По его мнению, после распада СССР Украина растратила...
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