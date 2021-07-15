Сотрудники белорусской милиции задержали очередного сторонника якобы «мирных» протестов

Источник материала: ОНТ

Примечательно, что по профессии 40-летний мужчина – детский врач-анестезиолог.

В таких случаях протестные Telegram-каналы пишут, что задержан «светлый и добрый человек, который помогал детям». Но при обыске у него дома нашли целый арсенал холодного и травматического оружия.

Один выстрел из такой «рогатки» пробивает череп и может оставить человека инвалидом. Кроме ножей и пистолетов, квартира «доктора» была заполнена нацистской атрибутикой, а на столе лежал «Майн кампф».

Сейчас задержанный дает показания.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram