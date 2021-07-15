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Сотрудники белорусской милиции задержали очередного сторонника якобы «мирных» протестов
Источник материала: ОНТ
Примечательно, что по профессии 40-летний мужчина – детский врач-анестезиолог.
В таких случаях протестные Telegram-каналы пишут, что задержан «светлый и добрый человек, который помогал детям». Но при обыске у него дома нашли целый арсенал холодного и травматического оружия.
Один выстрел из такой «рогатки» пробивает череп и может оставить человека инвалидом. Кроме ножей и пистолетов, квартира «доктора» была заполнена нацистской атрибутикой, а на столе лежал «Майн кампф».
Сейчас задержанный дает показания.
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Примечательно, что по профессии 40-летний мужчина – детский врач-анестезиолог. В таких случаях протестные Telegram-каналы пишут, что задержан «светлый и добрый человек,...
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