Беременную женщину осудили за поднятие тяжестей. Правильно ли она поступала?

Источник материала: ОНТ

Не все женщины готовы во время беременности изменить свой образ жизни. Например, Яния Милутинович уже давно работает тренером, и новое положение не мешает ей продолжать свои занятия спортом. По словам самой женщины, она не готова отказываться от силовых тренировок из-за беременности.





Но такое положение дел не всех устраивает. Общественность крайне осуждает поведение Янии, ведь это может повлиять на здоровье ребенка. Критика началась с видео, которое тренер выложила в свои социальные сети. Там она на восьмом месяце беременности поднимает тяжелую штангу.



Фото: dymontiger.livejournal.com

Конечно, были и люди, которые поддержали Янию. Но большинство высказывались очень категорично.

Не все будущие мамы знают, как правильно вести себя во время беременности. Ниже мы расскажем вам несколько простых правил, которые могут облегчить вам жизнь.

Почему беременным нельзя поднимать тяжести



Фото: mamaplus.md

Важно понимать, что с первого месяца беременности женщина должна заботиться о себе и о своем ребенке. Врачи единогласно говорят, что тяжести поднимать в положении нельзя. Это может привести к следующим последствиям:

варикоз;

позвоночные грыжи;

остеохондроз;

тонус матки и т.д.

Если тонус матки был уже диагностирован, то поднятие тяжестей может привести к печальным последствиям. Но ситуации в жизни бывают разные. Поэтому если все-таки пришлось это сделать и вы почувствовали боль внизу живота, срочно вызовите скорую.

Какой вес можно поднимать беременным?



Фото: theatre-z.ru

Рекомендуемый вес – не более 3 кг. Данный стандарт подходит женщинам, которые не занимались спортом и сейчас у них первый триместр беременности.

Исключение составляют подготовленные женщины, которые до беременности активно занимались спортом. Для них максимальный вес – 5-6 кг. Но, опять же, лучше совсем отказаться от поднятия тяжестей и просить о помощи своих близких.

Как только женщина родит, ей придется поднимать больший вес, так как ребенок с каждым месяцем будет становиться все тяжелее. Но есть исключения: те, кому делали кесарево сечение. Здесь рекомендации может дать только консультирующий врач, потому что все случаи индивидуальны.

Как поднимать тяжести?



Фото: autogear.ru

Конечно, от всего уберечь себя просто невозможно. Поэтому мы расскажем, как поднимать тяжести, если вы будете вынуждены это сделать. Осторожно, без спешки, согните колени. Ноги должны быть на ширине плеч. Поднимите вещь и так же медленно поставьте ее на место. Напомним, что делать это нужно в крайних случаях, когда вам некого попросить о помощи.

По материалам сайтов artund.ru , proudmom.ru

Фото: wmj.ru

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