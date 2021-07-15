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Масштабы голода в мире достигают новых антирекордов
Источник материала: ОНТ
Люди бегут из родных мест, в том числе и от дефицита еды. Число голодающих в мире достигло рекордных значений и превысило 811 миллионов.
Это каждый десятый житель Земли! Почти половина живут в Азии, больше четверти – в Африке.
Растет количество недоедающих и в Латинской Америке. За этим стоит целый ряд факторов.
Главные – климатические изменения, конфликты и экономический спад, усиленный пандемией. При этом в странах Западной Европы и Северной Америки отмечен большой избыток продовольствия.
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Люди бегут из родных мест, в том числе и от дефицита еды. Число голодающих в мире достигло рекордных значений и превысило 811 миллионов. Это каждый десятый житель...
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