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Масштабы голода в мире достигают новых антирекордов

15.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Масштабы голода в мире достигают новых антирекордов

Люди бегут из родных мест, в том числе и от дефицита еды. Число голодающих в мире достигло рекордных значений и превысило 811 миллионов.

Это каждый десятый житель Земли! Почти половина живут в Азии, больше четверти – в Африке.

Растет количество недоедающих и в Латинской Америке. За этим стоит целый ряд факторов.

Главные – климатические изменения, конфликты и экономический спад, усиленный пандемией. При этом в странах Западной Европы и Северной Америки отмечен большой избыток продовольствия.

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Люди бегут из родных мест, в том числе и от дефицита еды. Число голодающих в мире достигло рекордных значений и превысило 811 миллионов. Это каждый десятый житель...
 
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